شكرا لقرائتكم تنصيب حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب الأربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب حسن شحاتة نجم الزمالك والمنتخب السابق من العودة لقيادة المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل عن تدريب المنتخب بعد صدمة الخروج المبكر من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا، فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصرى، أن حسن شحاتة سيتقلد منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى ويقود الفراعنة فى معسكر سبتمبر الذى ينطلق فى الثانى من الشهر القادم.

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حسن شحاتة

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة سيعلن حسن شحاتة مدربا للمنتخب الوطنى فى اجتماع الأربعاء المقبل، وأن اختيار الجهاز المعاون لن يتم الاعلان عنه إلا بعد موافقة المعلم.

ويخوض المنتخب الوطنى معسكره القادم فى الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل بدون مباريات ودية، على أن يكون المعسكر اللاحق فى أكتوبر مناسبا لإجراء وديات قبل خوض أول مباراة رسمية فى منتصف نوفمبر المقبل مع كينيا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2021 بالكاميرون.