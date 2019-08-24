شكرا لقرائتكم عبد الرحمن هريدي يحقق فضية البلياردو بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق عبد الرحمن هريدي لاعب البلياردو المركز الثاني والميدالية الفضية لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

كانت جنتان العسكري قد حققت فضية البلياردو وحقق البلياردو برونزية الفرق رجال.

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مازالت مصر تتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى، بعدما رفعت رصيدها إلى 66 ميدالية متنوعة حتى مباريات أمس .

والميداليات مقسمة إلى 21 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

جاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية بينهم 17 ذهبية و14فضيات و6 برونزيات، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 36 ميدالية بينهم 10 ذهبيات و9 فضيات و17 برونزية.