لحظة بلحظة.. الزمالك 0 ديكاداها 0 فى دورى أبطال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء الوطن العربي المباراة المرتقبة للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضد ديكاداها الصومالى فى اياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. فاز الزمالك فى المباراة الأولى بسباعية نظيفة حسمت نتيجة التأهل لدور الـ32 للمباراة مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة اليوم نظراً لضعف المنافس. ويقود الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك أولى مباريات الرسمية مع الفريق الأبيض بعد التعاقد معه قبل أيام لخلافة خالد جلال المدير الفنى المستقيل على خلفية النتائج السيئة. 17: الزمالك يواصل الضغط العالى على ديكاداها بدون أهداف. 15: خطأ على محمود علاء بعد اصطدامه بحارس ديكاداها. 13: رأسية قوية من محمود علاء تخرج فى الشباك. 12: الزمالك يحصل على خطأ من حدود منطقة الجزاء لحازم امام. 10: الزمالك يحصل على ركنية ثالثة من الجبهة اليسرى. Advertisements 09: تسديدة نارية لمحمد حسن لاعب الزمالك تخرج بجوار القائم. 08: هجمة خطيرة للزمالك من الجبهتين اليمنى واليسرى. 06: ركنية ثانية للزمالك من الجبهة اليمنى لحازم إمام. 05: كريم بامبو يهدر انفراد من تمريرة شيكابالا السحرية. 04: ديكاداها يفشل فى بناء هجمة والوصول لمنتصف الملعب. 02: الزمالك يلجأ للهجوم الضاغط بهدف تسجيل هدف مبكر. 01: أشرف بن شرقى يحصل على الركنية الأولى من الجبهة اليسرى. 00: إنطلاق المباراة أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك تشكيلة الفريق والتى جاءت كالتالي.

تشكيل الزمالك

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