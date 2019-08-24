شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وديكاداها وسيطرة بيضاء تامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبي على الـ15 دقيقة الأولى من مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي، والتي تجمعهما على إستاد برج العرب في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك الذي ركز على الاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف مبكر، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية ولكن طفشها لاعبي الفريق الصومالي، فيما حاول لاعبي ديكاداها الانتشار جيدا للحد من خطورة الزمالك ، قبل أن يشكل كريم بامبو أول خطورة حقيقة في الدقيقة الخامةس ولكن سددها بعيدا عن الثلاث خشبات.

Advertisements

وأضاع أشرف بن شرقي هدف في الدقيقة 7 من رأسية سددها فوق العارضة بعد متابعته لركلة ركنية من الزاوية اليمنى، وكثف الزمالك من هجومه من أجل الاستحواذ على اللعب وفتح ثغرة في صفوف المنافس، ولكن ظل لاعبي ديكاداها يقظين.

وفي الدقيقة 14 لعب شيكابالا كرة حرة ثابتة من أقصى الجبة اليمنى ولكن لعبها محمود علاء رأسية في شبكة ديكاداها من الخارج، ولعب علاء عرضية أخرى في الدقيقة 15 ولكن الحارس أبعدها من أمام رأسه وتحصل على خطأ على مدافع الزمالك.