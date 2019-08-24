شكرا لقرائتكم الفيصلي والفيحاء يسجلان أولى حالات التعادل السلبي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل الفيحاء والفيصلي بلا أهداف في أولى مباريات الفريقين بدوري كأس محمد بن سلمان يوم السبت. وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في "ديربي المجمعة"، ووجد المهاجمون صعوبة بالوصول إلى شباك الأردني عامر شفيع حارس الفيحاء ومصطفى ملائكة حارس الفيصلي. وحقق كل فريق أول نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليحتلا المركزين التاسع والعاشر مؤقتاً. ويلعب الفيحاء أمام الحزم يوم الخميس، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على الشباب يوم الجمعة.

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