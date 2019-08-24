شكرا لقرائتكم تطبيق "تقنية الفيديو" في جولة الإياب من الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أن تقنية الفيديو سوف يتم تطبيقها في الدوري المحلي ولكنها تتطلب بعض الوقت فقط ما بين 3 أو 4 شهور.

وقال الجنايني في مؤتمر صحافي يوم السبت، إنه قد يتم تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني للدوري المصري. وأضاف أنه سيتم إعلان جدول الدوري المصري كاملا خلال أيام، ولن يحدث عليه أي تعديل، وسوف يتم موعد وبداية المسابقات المحلية وهدفهم توفير نظام مسابقات منتظم.

وأكد الجنايني أنه تم قبول استقالة العميد ثروت سويلم من منصبه كمدير تنفيذي وتكليف وليد العطار للقيام بأعمال المنصب بشكل مؤقت.

كما تقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد باستقالته من منصبه أيضا يوم السبت، وسوف تحسم اللجنة المؤقتة الموقف النهائي منها.