شكرا لقرائتكم "تمدد الرباط" يغيّب عبدالله عطيف 5 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الجهاز الطبي بنادي الهلال غياب لاعب الوسط عبدالله عطيف عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد تعرضه إلى تمدد في الرباط الجانبي للركبة.
وخرج عبدالله عطيف (27 عاماً) من ستاد جامعة الملك سعود مصاباً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي أبها في المباراة التي انتهت 4-2 لمصلحة الهلال.
وقال الهلال في بيانه إن عبدالله عطيف سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى فترة تتراوح بين 4 أو 5 أسابيع قبل العودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.
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