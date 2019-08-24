شكرا لقرائتكم "تمدد الرباط" يغيّب عبدالله عطيف 5 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الجهاز الطبي بنادي الهلال غياب لاعب الوسط عبدالله عطيف عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد تعرضه إلى تمدد في الرباط الجانبي للركبة.

وخرج عبدالله عطيف (27 عاماً) من ستاد جامعة الملك سعود مصاباً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي أبها في المباراة التي انتهت 4-2 لمصلحة الهلال.

وقال الهلال في بيانه إن عبدالله عطيف سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى فترة تتراوح بين 4 أو 5 أسابيع قبل العودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.