شكرا لقرائتكم توخيل يرفض الحديث عن نيمار.. "اسألوا الإدارة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحال المدرب الألماني توماس توخيل إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان، سائليه بشأن ما إذا كان النجم البرازيلي نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي ستستضيف الأحد تولوز في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال رحيله عن الفريق.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي السبت عشية المباراة التي يستضيفها نادي العاصمة على ملعب بارك دي برانس، إن أغلى لاعب في العالم يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحا، وأضاف: حتى اليوم، الأمر غير واضح، وربما يكون واضحا غدا.

وردا على الأسئلة المتكررة للصحافيين، شدد توخيل على أن المهاجم الدولي الذي لم يشارك هذا الموسم بعد مع فريقه، جاهز للعب، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود الى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وقال: ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن.

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ويشكل نيمار محور التقارير هذا الصيف بشأن احتمال رحيله عن سان جيرمان، بعد عامين من انضمامه الى صفوفه من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

وبحسب التقارير، يثير نيمار اهتمام قطبي كرة القدم الإسبانية، ناديه السابق برشلونة ونادي العاصمة ريال مدريد. لكن بحسب المصادر نفسها، لا يزال سان جيرمان متصلبا بشأن التخلي عن اللاعب لاسيما بشأن الشروط المالية وطبيعة الصفقة مع أي نادٍ آخر (إعارة أو انتقال نهائي)، علما بأن فترة الانتقالات تغلق في الثاني من سبتمبر المقبل.

وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جيرمان فوزا وخسارة في المرحلتين الأوليين من موسم 2019-2020، اذ تفوق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية.