محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".
جاء الهدف الأول عبر الكاميروني جويل ماتيب فى الدقيقة 40 من خلال ضربة رأسية إثر ضربة ركنية، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي بداية الشوط الثاني حصل محمد صلاح على ركلة جزءا بعد أن جذبه دافيد لويز مدافع أرسنال من قميصه، ليسددها الفرعون المصري مسجلا ثاني أهداف اللقاء فى الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 59 سجل محمد صلاح هدفا عالميا، بعدما انطلق بالكرة من تمريرة فابينيو من منتصف الملعب بمراوغة لدافيد لويز وانطلق من الجانب الأيمن كعادته ليسددها في الزاوية البعيدة مسجلا الثاني له والثالث لفريقه.
وفى الدقيقة 84 ووسط غفلة من مدافعي ليفربول، نجح لوكاس توريرا فى تسجيل هدف الشرف للجانرز لتنتهي المباراة 3-1 للريدز.
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