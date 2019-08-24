بشيكتاش التركي يتخلى عن البرتغالي كواريسما

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أعلن نادي بشيكتاش التركي لكرة القدم السبت تخليه عن لاعبه البرتغالي ريكاردو كواريسما قبل عام من انتهاء عقده.

ونشر النادي التركي بيانا جاء فيه "بعد اجتماع اليوم (السبت) مع ريكاردو كواريسما، تم اعلامه انه لن يكون في صفوفنا للموسم المقبل".

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وكانت مصادر إعلامية اشارت في شباط/ فبراير الماضي أن كواريسما ابدى رغبته بالرحيل عن نادي مدينة اسطنبول بسبب تأخر في دفع مستحقاته المالية.

واضاف النادي أن لاعب الجناح الدولي البالغ 35 عاما حصل على الضوء الاخضر للتعاقد مع فريق جديد لموسم 2019-2020، حتى موعد اقفال سوق الانتقالات.

ودافع كواريسما مرة أولى عن الوان بشيكتاش عام 2010، قبل ان يغادر على سبيل الإعارة الى الاهلي الاماراتي (2013)، لينتقل بعدما الى بورتو لمدة عامين (2014-2015)، ويعود مجددا الى النادي التركي عام 2015 حيث قاده لاحراز لقب الدوري المحلي عامي 2016 و2017.