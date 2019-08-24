الإسماعيلي يهزم إنبى 3 / 1 ودياً استعداداً للدوري

استطاع فريق الإسماعيلي من تحقيق الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بالمباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم بإستاد بتروسبورت، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، والتي أجريت على هامش معسكر الدراويش بمدينة السادس من أكتوبر.

ودخل الدراويش بتشكيل جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدى

في الوسط: محمود دونجا، محمد بيومى، أحمد مدبولى،وجيه عبد الحكيم، محمد الشامى.

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في الدفاع: محمد مجدى، أسامة ابراهيم،أحمد أيمن، باهر المحمدى.

في الهجوم: بينسون شيلونجو.

وشهد الشوط الأول تفوق فريق إنبى واستطاع من تحقيق التقدم، واستطاع الإسماعيلي من استعادة السيطرة بداية من الشوط الثاني، واستطاع أن يتعادل محمد الشامى، ثم تقدم بنسون شيلونجو بالهدف الثاني للدراويش،ثم استطاع محمود دونجا بتعزز انتصار الإسماعيلي بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها أحمد مدبولى، بعد مراوغة دفاع الفريق البترولي الذي يعانى خلال الوديات الأخيرة للفريق.