نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام أرسنال في قمة الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الأنفيلد، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وأرسنال في قمة مباريات الأسبوع الثالث في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي ينتظرها جميع عشاق محبي كرة القدم حول العالم، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت الموافق 24-8-2019 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة ليفربول ضد أرسنال منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD 2 بتعليق علي محمد علي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم