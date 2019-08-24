أهداف ساحرة: نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بالدوري الانجليزي 2019 صلاح يبدع

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز، قمة كروية من العيار الثقيل على ملعب الأنفيلد بين الريدز والمدفعجية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة البريميرليج لكرة القدم، حيث يأمل رفقاء صلاح في التغلب على المنافس الصعب ومواصلة تصدر جدول ترتيب المسابقة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به الفريق في المباريات الماضية وتتويجه بالسوبر الأوروبي، نرصد ملخص ماتش ليفربول وارسنال.

نتيجة ليفربول وارسنال اليوم

سيتم لعب اللقاء في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd2 نقل حي بتغطية مميزة وكوكبة من أبرز المحللين في الوطن العربي لتوضيح كافة الجوانب الفنية للفريقين على المستطيل الأخضر.

وسيغيب غن الأحمر الحارس الأساسي أليسون بيكر بعد تعرضه للإصابة أبعدته مؤخراً عن مواصلة اللعب، وأيضاً لاعب الوسط نابي كيتا، فيما سيكون الجانرز الذي سيخوض المواجهة مكتمل الصفوف من أجل حصد الثلاث نقاط لفض اشتباك الصدارة.

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ملخص مباراة ليفربول وارسنال

ويستعد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى مواجهة ضحيته المفضلة منذ مجيئه إلى الريدز، حيث أحرز في مرماهم ثمان أهداف كان أخرها “هاتريك” في لقاء الخماسية الشهير.

تشكيلة ليفربول الرسمية كما استقر عليها المدرب هي: أدريان – أرنولد – فان ديك – ماتيب -روبيرتسون – هندرسون – فابينيو – فينالدوم – ماني – فرمينيو – صلاح.

التشكيل الأساسي لأرسنال: لينو – مونريال – سوكراتيس – لويز – نيلس جندوزي – تشاكا – سيبايوس – ويلكوك – أوباميانج – بيبي.