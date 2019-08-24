هدفي صلاح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم في الدوري الانجليزي ثلاثة اهداف رائعة

ملخص مباراة ليفربول وارسنال اليوم، حصل ليفربول على ثلاثة نقاط غالية عندما فاز على ملعبه أنفليد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه أرسنال في مباراة شهدت تألق ثالث أفضل لاعب بالعالم محمد صلاح.
مباراة ليفربول وارسنال
أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة أرسنال بوجود محمد صلاح، وجاءت التشكيلة، أدريان، ارنولد، فان دايك، جوان ماتيب، روبنسونن فاليندوم، هيندرسون، فابينهو، ماني، صلاح، فرمينهو.
- الدقيقة الثانية، فرصة خطيرة لفريق ليفربول، عندما أنطلق روبنسون وقام بتوزيع الكرة في تجاه فرمبينهو لكن الكرة تمر للخارج قبل أن تلمس قدمه.
- الدقيقة 12 يضيع أوباميانغ أخطر فرص مباراة ليفربول وأرسنال حتى الآن، عندما وضع الكرة بالخارج.
- مرت نصف ساعة أفضلية لليفربول على مستوى الأستحواذ لكن الفرص الخطيرة تأتي من لاعبي أرسنال.
- قوة وتركيز من لاعبي فريق الأرسنال، هذا الأمر صعب الأمور على مهاجمي ليفربول في صناعة الفرص على مرمى اللليفر.
- ماتيب يسجل الهدف الاول لفريق ليفربول في الدقيقة 40 من ضربة ثابتة.
- الشوط الأول انتهي بتقدم ليفربول بهدف مقابل لا شئ احزره الكاميروني ماتيب
- الحكم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة ليفربول بعد أأن جذب لويز مدافع أرسنال صلاح من الفانلة، ويسجل منها النجم المصري الهدف الثاني
- ماتيب ينقذ ليفربول من هدف كاد يسجله أوباميانغ في الدقيقة 54.
- الدقيقة 58 يسجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في مرمى أرسنال.
- الدقيقة 85 يقلص تورييرا الفارق ويسجل هدف لأرسنال لتصبح النتيجة 3-1