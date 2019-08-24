هدفي صلاح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم في الدوري الانجليزي ثلاثة اهداف رائعة

ملخص مباراة ليفربول وارسنال اليوم، حصل ليفربول على ثلاثة نقاط غالية عندما فاز على ملعبه أنفليد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه أرسنال في مباراة شهدت تألق ثالث أفضل لاعب بالعالم محمد صلاح.

مباراة ليفربول وارسنال

أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة أرسنال بوجود محمد صلاح، وجاءت التشكيلة، أدريان، ارنولد، فان دايك، جوان ماتيب، روبنسونن فاليندوم، هيندرسون، فابينهو، ماني، صلاح، فرمينهو.