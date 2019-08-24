هدفين صلاح: الآن ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم، يستضيف ليفربول نظيره أرسنال في قمة مواجهات المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي على ستاد أنفيلد معقل الريدز لفض الشراكة على صدارة المنافسة المحلية بعد أن تمكن كلا الفريقين من تحقيق الانتصار في الجولتين الماضيتين وجمعا العلامة الكاملة من النقاط، نقدم ملخص ليفربول وارسنال.

حصد لقب البريميرليج هو الحلم الكبير الذي يتمناه جماهير الناديين خاصةً لأبناء يورغن كلوب الذين لم يتمكنوا من التتويج بالمسابقة بنسختها الجديدة منذ انطلاقتها رغم اقترابهم في بعض المواسم الكروية من ذلك ولكن يأتي التعثر في الأمتار الأخيرة وتتبخر الأحلام.

ملخص مباراة ليفربول وارسنال

وعلى مستوى اللقاءات التاريخية بينهما في البريميرليج كانت الأفضلية واضحة للفريق الأحمر في عشرون مناسبة مقابل 15 للغانرز، بينما كان التعادل هو سيد الموقف 19 مرة، ولم يفوز أرسنال في آخر سبع مباريات جمعته أمام الخصم العنيد.

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نتيجة ماتش ليفربول وارسنال

ولعب المهاجم المصري صلاح 5 مباريات ضد ارسنال بالمسابقة، وتمكن من زيارة شباكهم أربع مرات، ثلاثة منها بقميص ليفربول وهدف وحيد مع تشيلسي.

يفتقد الأحمر خدمات حارس مرماه أليسون بيكر ونابي كيتا بداعي الإصابة، فيما سيخوض المدفعجية المباراة بالقوة الهجومية الضاربة بقيادة أوباميانج.

يأمل لاعبو ليفربول في حصد الثلاث نقاط وإسعاد جماهيرهم التي احتشدت بكثيرة بمدرجات ملعب الأنفيلد لمؤازرة فريقها واقتناص الانتصار.

أعلن المدير الفني عن تشكيلة الريدز الرسمية وجاءت كالآتي: حراسة المرمى:أدريان، خط الدفاع: أرنولد – فان ديك – ماتيب -روبيرتسون، الوسط: هندرسون – فابينيو – فينالدوم، ثلاثي الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينو.