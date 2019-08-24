الآن: نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الجولة الثانية من الليجا وهدف بنزيما لم يكن كافيا...

نقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستضيف ريال مدريد اليوم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم فريق بلد الوليد في ثاني الجولات في الليجا الأسبانية بحثا عن تقديم عرض قوي مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل حصد الثلاث نقاط كاملة في مشوار وصراع الفوز باللقب الغائب عنه والتي استحوذت عليه البرسا مؤخرا
مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
وستكون المباراة على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الميرنجي وستكون منقولة عبر قناة beIN Sports 3HD بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وسيسبق اللقاء استديو تحليلي للقاء لعرض أبرز جوانبه الفنية والتشكيل الخاص بالفريقين، وسيكون اللقاء بقيادة الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس
وشهدت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للملكي مدريد تواجد خاميس فيها وسط توقعات بمشاركته في اللقاء حتى لو على سبيل بعض الدقائق وهو ما قد وضح به زيدان في المؤتمر الصحفي، هذا وتزداد فرصة لعب الكولومبي في لقاء اليوم عقب ايقاف لاعب خط الوسط مودريتش بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الجولة السابقة.
نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
التشكيل الرسمي الذي أعلن عنه زين الدين زيدان وشهد تواجد بيل مع خاميس حيث جاء كالتالي: كورتوا، كارفخال، سيرخو راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس، خاميس، إيسكو، كريم بنزيما، جاريث بيل
عمليات الاحماء الآن على أرضية ملعب السنتايجو تقترب من نهايتها ونزول اللاعبين مرة أخرى لبداية شوط اللقاء الأول
- بداية الشوط بانطلاق صافرة الحكم
- الدقيقة 7: كرة عرضية وكارفاخال يحاول اللحاق بها ولكن الكرة تسبق ليد الحارس، وضغط من الريال مبكرا لمحاولة التسجيل مبكرا
- الدقيقة 25: محاولة التوغل من جاريث بيل ويطلق تسديدة ولكن بعيد ة عن مرمى بلد الوليد وأول تسديدة من اللاعب الويلزي في اللقاء والتعادل السلبي حاضر
- نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة
- الدقيقة 58: سقوط اللاعب خافي مويانو مصابا على أرض الملعب وتوقف المباراة لعلاجه، والتعادل مازال بين الفريقين
- الدقيقة 82: كريم بنزيما يكسر حالة التعادل ويسجل الهدف الأول للميرنجي
- الدقيقة 88: سيرجو جوارديولا نافورو يسجل هدف التعادل والنتيجة تصبح 1-1
- نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1