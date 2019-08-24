ريال مدريد يفقد نقطتين في صراع الليجا بتعادل مع بلد الوليد في الدقائق الأخيرة

يستأنف فريق ريال مدريد اليوم مبارياته في الليجا للموسم الجديد بمباراة مع فريق بلد الوليد في صراع على ثلاث نقاط يطمح بها زيدان من أجل التمسك بالمركز الأول والمحافظة على فارق النقاط الثلاث بينه وبين البرسا التي ستخوض لقائها الثاني غدا

وستنطلق المباراة على ملعب الريال وسط جماهيره في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ويكون زيدان بين تفكير كبير للاستقرار على ثلاثي خط الوسط في مباراة الليلة فهل سيكون الظهور الأول لخاميس رودريجيز بعد اقصاء مودريتش أمام سيلتجا فيجو بالبطاقة الحمراء.

ريال مدريد وبلد الوليد

وقبل بداية اللقاء تحدث تقارير صحفية واعلامية بشأن صفقة محتملة بين الريال وباريس سان جيرمان بشأن نيمار واعارته للفريق الميرنجي، وهو ما يُدخل الصفقة في منحنى آخر بعد أنباء اقترابه من العودة لصفوف البرسا ولكن كل شئ سيتضح نهاية الشهر الجاري.

تشكيل الريال الآن الرسمي: كورتوا، كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، خاميس، إيسكو، بنزيما، بيل وعودة خاميس المنتظرة من جمهور الملكي

ملخص أحداث اللقاء: انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني في الدقيقة 82 يسجل بنزيما هدف الريال الأول ولكن فرحة الهدف لم تدوم بالتعادل في الدقيقة 88 عن طريق نافارو والمباراة تنتهي بالتعادل الايجابي 1-1