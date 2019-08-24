بثلاثة اهداف مقابل هدف .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم في البريميرليغ ليغ تألق صلاح

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال، قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإإنجليزي، بعدما سجل هدفين من أصل ثلاثة.، ليرتفع رصيد الريدز إلى تسع نقاط.

ملخص مباراة ليفربول وارسنال

تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة أرسنال، ادريان حارس العرين، خط الدفاع أرنلود، فان دايك، ماتيب، روبننون، وفي خط الوسط فالنيدوم، فابينهو، هيندسون، وفي الهجوم صلاح وماني وفرمينهو.