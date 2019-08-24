بثلاثة اهداف مقابل هدف .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم في البريميرليغ ليغ تألق صلاح

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال، قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإإنجليزي، بعدما سجل هدفين من أصل ثلاثة.، ليرتفع رصيد الريدز إلى تسع نقاط.
ملخص مباراة ليفربول وارسنال
تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة أرسنال، ادريان حارس العرين، خط الدفاع أرنلود، فان دايك، ماتيب، روبننون، وفي خط الوسط فالنيدوم، فابينهو، هيندسون، وفي الهجوم صلاح وماني وفرمينهو.
- مباراة ارسنال وليفربول هي مواجهة بين الألماني يورغن كلوب والأسباني أوناي إيمري في الجولة الثالثة من البريميرليغ، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز.
- فرمينهو كاد يسجل الهدف الأول لكن عرضية روبنسون تمر قبل أن تلمس أقدام فرمينهو.
- الدقيقة 11، أوباميانغ يضيع فرصة خطيرة لأرسنال كاد يسجل منها الهدف الأول.
- الدقيقة 21، هجوم من ليفربول على مرمى ارسنال الذي بدأ يتراجع للخلف وتعادل سلبي بدون أهداف.
- الدقيقة 29، أرنولد ينطلق من الجهة اليمنى ويوزع عرضية لكنها تتخطى جميع المهاجمين والمدافعين.
- ليفربول يضغط بكل قوة على دفاع أرسنال لتسجيل هدف دون جدوى.
- الدقيقة 41 جواو مايب يسجل الهدف الأول لفريق ليفربول.
- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف ماتيب، ننتظر معكم بداية الشوط الثاني.
- بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول وارسنال الآن.
- الدقيقة 48، هدف محمد صلاح من ضربة جزاء
- الدقيقة 54، ماتيب ينقذ ليفربول ويشيل كرة خطيرة من تحت أقدام أوباميانغ.
- الدقيقة 58، محمد صلاح يسجل الهدف الثالث في أرسنال بعد أن أنططلق من الجهة اليمنى بعد أن راوغ دافيد لويز ويسجل هدف ولا اروع.
- أرسنال يحاول تقليص الفارق، ولكن محاولات الجانرز تفشل بفضل التنظيم الدفاعي الجيد لفريق ليفربول.
- الدقيقة 85 تورييرا يقلص الفارق ويسجل هدف لأرسنال