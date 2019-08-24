ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الاسباني

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم، فشل ريال مدريد في الحفاظ على هدفه المتأخر الذي سجله كريم بنزيما بعد أن سجل غوارديولا هدف التعادل لفريق بلد الوليد في الوقت القاتل، وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 82 بهدف كريم بنزيما وظن الجميع أن المباراة تسير في تجاه الفوز للملكي لكن في الدقيقة 88 سجل سيرجيو غوارديولا هدف التعادل للضيوف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق..

بهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد إلى اربع نقاط، حيث خسر نقطتين ثمينتين على ملعبه اليوم أمام بلد الوليد، وظهر الملكي بأداء ضعيف خلال شوطي اللقاء وسيطر التعادل السلبي على أغلب فترات اللقاء قبل أن يضع بنزيما حداً له بتسجيل الهدف الأول.

وينتظر ريال مدريد تعثر برشلونة أمام ريال بيتيس خلال مباراة الغد على ملعب كامب نو، حتى يحافظ على فارق النقاط.