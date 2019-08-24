نتيجة مباراة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال فى الجولة الثالثة من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو مانى و فريمينو سيواجهون الأرسنال بقيادة أوبيانج ومسعود أوزيل على ملعب الريدز “الانفيلد”، يلا شوت ليفربول والارسنال بث مباشر فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، و سيحكم لقاء اليوم انتوني تايلور

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

مباراة ليفربول وارسنال مذاعة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 2 و سيعلق على المباراة على محمد على، جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدورى الانجليزى برصيد 6 نقاط، و يتساوى معه فى نفس الرصيد فريق الأرسنال من الفوز فى مباراتين.

الشوط الأول النتيجة تعادل سلبي حتى الآن

الدقيقة 40 والنتيجة هى التعادل السلبى بين ليفربول وارسنال

الدقيقة 41 هدف لفريق ليفربول

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انتهى الشوط الاول بتقد فريق ليفربول بهدف مقابل لاشىء

فى الدقيقة 49 من الشوط الثانى محمد صلاح يحرز الهدف الثانى من ضربة جزاء

الدقيقة 57 ليفربول يواصل هجومه القوى و يحرز محمد صلاح الهدف الثالث

الدقيقة 81 و النتيجة حتى الآن هى تقدم الريدز 3/0

انتهت المباراة 3/1 لصالح ليفربول