نتيجة مباراة ليفربول وارسنال Liverpool vs Arsenal وفوز كبير للريدز بقيادة محمد صلاح

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في إطار الجولة الثالثة من مباريات الدورى الانجليزى، الأسطورة اتش دى ليفربول اليوم بمشاركة محمد صلاح وساديو مانى يسعى للفوز الثالث على التوالى على ملعب “الانفيلد”، ضد الارسنال الذى يمتلك ست نقاط من فوزين، كورة لايف ليفربول والارسنال بث مباشر فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة،تمام السابعة والنصف بتوقيت السعودية، تمام الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

مباراة اليوم بين ليفربول وارسنال، ستكون مذاعة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 2 و معلق المباراة هو على محمد على.

النتيجة 0/0 بعد مرور 25 دقيقة

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق ليفربول بهدف مقابل لاشىء احرزه جول ماتيب

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فى بداية الشوط الثانى استطاع صلاح احراز الهدف الثانى من ضربة جزاء

د 56 ليفربول يواصل هجماته الخطيرة و النتيجة 1/0 لصالح ليفربول

الدقيقة 82 النتيجة 3/0 حتى الان

انتهت المباراة بفوز فريق ليفربول 3/1