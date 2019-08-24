صلاح يسجل هدفين: نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت في الجولة الثالثة والريدز للصدارة

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، في ثالث جولات الدوري الانجليزي الممتاز نحن على موعد كبير مع قمة ستكون مليئة بإثارة كرة القدم بين ليفربول وأرسنال اللذين نجحا في حصد نقاط الجولتين الماضيتين كاملتين ويتواجدان في المركز الأول في جدول الترتيب فلقاءاليوم سيكون لتحديد صاحب المركز الأول ومن سيفقد أول النقاط في صراع المنافسة على اللقب.
مباراة ليفربول وارسنال
وستكون انطلاقة مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والسابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة حيث سيكون اللقاء متاحا للمشاهدة عبر قناة beIN Sports HD2 باستديو تحليلي مخصص لها وتعليق من المصري علي محمد علي على أحداث اللقاء.
ليفربول وارسنال
ويدخل ليفربول اللقاء بعد تحقيقه الفوز على ساوثهامبتون في الجولة السابقة بنتيجة 2-1، حيث تعيش جماهير الريدز حالة من السعادة بعد نجاح لاعبي فريقها من الظفر بكأس السوبر الأوروبي من براثن تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي التركية واستطاع ليفربول حسمها بركلات الترجيح بعد الاحتكام إليها بسبب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي.
ويتحدث البعض عن امكانية تكرار مباراة الفريقين والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية على ملعب الأنفيلد في الموسم قبل الماضي والتي أحرز فيها محمد صلاح هدف لا ينسى بعد انفراد وسرعة قصوى فهل يتكرر السناريو
نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال
وسيحاول محمد صلاح والثنائي الهجومي الآخر فيرمينهو وماني من زيادة حصتهم التهديفية اليوم في صراع لقب الحذاء الذهبي لاسيما المصري صلاح الذي يتمتع بحظ عالي على الجانرز
وسيكون الصراع الافريقي على أشده اليوم بين الثلاثي المتوج بجائزة الحذاء الذهب صلاح ومع ماني من جهة الريدز وأوبامينج من جهة أرسنال فمن سيساعد فريقه للوصول للنقطة التاسعة
- دخول اللاعبين والنشيد الخاص بالفريق صاحب الأرض، بداية أحداث الشوط الأول
- الدقيقة 6: ليفربول يستحوذ مبكرا ويبدأ الضغط العالي الذي يجبر لاعبي أرسنال على العودة لنصف ملعبهم
- الدقيقة 30: لقاء ممتع في كرة القدم والتعادل يستمر وتسديدة من هندرسون ولكن الكرة تخرج للركنية
- الدقيقة 41: الهدف الأول لصالح ليفربول عن طريق المدافع ماتيب والقمة تشتعل وفرحة جماهير الريدز
- نهاية أحداث الشوط الاول بتقدم ليفربول بهدف نظيف
- الدقيقة 48: محمد صلاح يتحصل على ركلة جزاء ويسددها ببراعة وهدف التقدم الثاني
- الدقيقة 58: مراوغة صلاح والمهارة والهدف الثاني له والثالث لفريقه والنتيجة تصبح 3-0
- الدقيقة 85: تويرا لاعب الارسنال يحرز الهدف الأول لفريقه وتصبح النتيجة 3-1
- نهاية الشوط الثاني والمباراة وليفربول يتصدر جدول الترتيب