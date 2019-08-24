نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 24-8-2019 في الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول وأرسنال مباشرة في الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز ووسط جماهيره، وستكون مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال قناة BeIN Sport HD 2 بتعليق علي محمد علي.

نجح ليفربول في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولي والثانية في الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي وساوثهامبتون ليصل للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، كما حقق أرسنال العلامة الكاملة بتحقيق الفوز خلال جميع المبريات في البريميرليج ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول.

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال