نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 24-8-2019 في الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول وأرسنال مباشرة في الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز ووسط جماهيره، وستكون مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال قناة BeIN Sport HD 2 بتعليق علي محمد علي.
نجح ليفربول في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولي والثانية في الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي وساوثهامبتون ليصل للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، كما حقق أرسنال العلامة الكاملة بتحقيق الفوز خلال جميع المبريات في البريميرليج ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول.
نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال
- صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- خطورة وسيطرة من جانب أرسنال على مجريات اللقاء بعد مرور 15 دقيقة من زمن المباراة، ويظل التعادل السلبي هو نتيجة اللقاء حتى الآن.
- بيبي لاعب أرسنال يضيع أخطر هجما اللقاء في الدقيقة 30، ويظل التعادل السلبي هو نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال الآن.
- أرسنال يواصل سيطرته على مجريات اللقاء، وتراجع كبير من ليفربول بعد مرور 35 دقيقة من زمن الشوط الأول.
- الهدف الاول لليفربول في أرسنال عن طريق جون ماتيب في الدقيقة 41 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح الريدز.
- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
- بداية الشوط الثاني.
- الهدف الثاني لليفربول عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 49، وتصبح النتيجة 2-0 للريدز.
- محمد صلاح يسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 58، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح ليفربول.
- وصلنا للدقيقة 75، والنتيجة مازالت تقدم ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.
- هدف تقليص الفارق لأرسنال في الدقيقة 85 عن طريق توريرا، وتصبح النتيجة 3-1، وتقترب المباراة من النهاية.
- نهاية الشوط الثاني، والمباراة بفوز ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.