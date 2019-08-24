صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على أرسنال والوصول للنقطة التاسعة وصدارة البريميرليج

متابعو الكرة الإنجليزية و البريميرليج على موعد مُرتقب مع أحد القمم الكروية المنتظرة اليوم السبت 24 اغسطس بين ليفربول الطامح لإنهاء صيامه عن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم وبين أبناء أيمري الجانرز أرسنال الذين يسعون وبقوة للاستمرار في ضربة البداية الجيدة لهم والتي مكنتهم من حصد 6 نقاط في أول مبارتين لهم.

مباراة ليفربول وارسنال

وستكون مباراة الليلة فرصة كبيرة لمتابعة أي عقدة ستدوم، فالفريق اللندني لم يحقق الفوز في أول ثلاث مواجهات بالدوري مطلقا منذ أكتر من 14 عام ويسعى لفك تلك العقدة على أرض ملعب الأنفيلد معقل الريدز الذين يتمسكون بعدم الهزيمة عليه فقد خاضوا 41 مباراة متتالية علية ولم يتعرضوا لهزيمة، فمن ستكون له الكلمة النهائية.

ليفربول وأرسنال قمة منتظرة

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بقمة ليفربول أرسنال، تحدث كلوب المدير الفنى لفريق الريدز والمتوج بلقب السوبر الاوروبي مؤخرا عن أن منافسة هذا الموسم لن تشهد تكرار ما حدث في العام الماضي وانحسارها بين فريقين فقط، وأوضح انه يجي على لاعبيه مواصلة تقديم الروح العالية والآداء القوي والوصول للمعادلة المثالية يتزلب المزيد من التحسن.

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تشكيل ليفربول للقاء القمة: أدريان- أندي روبرتسون – فان دايك- ماتيب – ألكسندر آرنولد – هندرسون – فابينيو- فينالدوم – محمد صلاح – فرمينيو- ساديو ماني

نتيجة مباراة ليفربول

ودائما ما تتميز مباريات الفريقين بالندية والتقارب في المستوى نظرا لمحاولة كل فريق فرض سيطرته وأسلوبه على أرضية الميدان حيث يمتاز لعب الفريقين بالسرعة والهجوم وعدم التحفظ الدفاعي

لاعبو الفريقين الآن يدخلون لأرض الآنفيلد، مع تشجيع الجماهير الكاميرات تلاحق نجوم الفريقين مع بداية عمليات الاحماء