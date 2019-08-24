“بالتفصيل” ملخص لمسات محمد صلاح أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .. الفرعون يسجل...

نجح نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من تحقيق فوز مستحق على حساب نظيره نادي آرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف، في ليلة شهدت تألق النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الريدز بعدما سجل هدفين من ثلاثة أهداف وسط تألق ملحوظ طوال أحداث المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الريدز من الوصول إلى الهدف السادس في مرمي الجانرز، في مختلف المباريات التي خاضها أمام الفريق اللندني في الفترة الأخيرة.

وتقدم للريدز اللاعب جويل ماتيب، في الدقيقة 41 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة بعدما تلقى عرضية من اللاعب أرنولد، ليحولها في شباك المدفعجية، معلناً الهدف الأول للريدز بعد سيطرة كاملة على أحداث شوط المباراة الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني، تحصل اللاعب محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعد قيام المدافع ديفيد لويز، بجذب محمد صلاح من القميص، ليسجل النجم المصري الهدف الثاني لصالح الريدز في المباراة.

وواصل الريدز تألقه في شوط المباراة الثاني، حيث نجح النجم المصري محمد صلاح، من العودة للتسجيل من جديد ليسجل ثاني أهدافه في المباراة والثالث للريدز، وذلك بعدما رواغ دفاع الجانزر، وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء.