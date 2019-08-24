شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لميتشو فى المنطقة الفنية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لأول مرة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، فى المنطقة الفنية لفريق الزمالك، خلال مواجهة ديكاداها بطل الصومال، التى تجمعهما حاليًا، فى إياب دور الـ 64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث تولى ميتشو المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق يحيى الذى حل بديلاً لخالد جلال عقب رحيله عن قيادة الفريق بعد خسارة بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، وتولى طارق يحيى قيادة الفريق الأبيض فى مباراة وحيدة بصفة مؤقتة أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. فى حراسة المرمي: محمد ابو جبل، في خط الدفاع: حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه، في خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي، في خط الهجوم: مصطفي محمد.

وضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: حسن ابراهيم علي، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و و رايموند مروجي محمد، خط الهجوم: كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش.