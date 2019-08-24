شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سقوط فارسة زامبيا خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات نهائيات فردي الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية إصابة فارسة زامبيا ديانا داكيك بعد سقوطها من على الجواد الخاص بها. سقطت فارسة زامبيا من على الجواد الخاص بها قبل تخطي ثاني حاجز في أخر المنافسات ليتدخل الأطباء وسيارة الإسعاف لعلاجها ونقلها لأحد المستشفيات للإطمئنان على حالتها. Advertisements

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