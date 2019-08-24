شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول ظهور لـ"دوسان" مساعد ميتشو مع الزمالك أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد دوسان ستويانوفيتش مساعد الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك، لأول مرة مع الأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

وتُعد مباراة الزمالك اليوم، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الذى تولى المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق يحيى الذى حل بديلاً لخالد جلال الذى رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، وتولى طارق يحيى قيادة الفريق الأبيض فى مباراة وحيدة بصفة مؤقتة وذلك أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة، والتى انتهت بفوز الأبيض بسباعية نظيفة.

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وكان ميتشو قد تسلم مهمة قيادة الزمالك بشكل رسمى منتصف الأسبوع الماضى والتحق مساعده بالجهاز المعاون له على أن يضم مدرب حراس جديد للفريق بدلا من أيمن طاهر خلال الفترة الجارية ووفقا لـ"سكور شيت" الزمالك الرسمى فإن دوسان ستويانوفيتش يشغل منصب المدرب العام بالجهاز المعاون لميتشو.



ميتشو ومساعده



مساعد ميتشو