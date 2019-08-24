شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. رمضان صبحى يظهر بالقناع خلال جولة بـ" دراجة بخارية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحى لاعب فريق الأهلى صورة له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام بقناع خلال أحدى جولاته بالدراجة البخارية .

كان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلى قد استبعد رمضان صبحى من قائمة الفريق الأحمر خلال مباراته الأخيرة أمام اطلع بره بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى لدورى ابطال أفريقيا بجانب كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وصالح جمعة وعلي معلول ومحمد هاني ، للإصابة ولإراحة بعض اللاعبين.

و حصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم السبت، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان أمس فى إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بـ9 / صفر.

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