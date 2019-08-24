شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اللجنة الخماسية تبدأ رحلة تطوير الكرة المصرية بـ10 قرارات مصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم، السبت، العديد من القرارات المهمة والمصيرية، التى صاحبها عدة مشاهد استعرض من خلالها عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، خطة عغمل اللجنة الفترة المقبلة، واستراتيجية تطوير الكرة المصرية وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

كاميرا "سوبر كورة" كانت هناك وسجلت العديد من المشاهد التى أثلجت صدور الحاضرين، وطمأنتهم حول آلية العمل الفترة المقبلة داخل المنطومة الكروية الأكبر فى مصر، وهو ما نستعرضه معكم فى التقرير التالى..

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قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بوضع جدول منتظم للدوري وفي مواعيد ثابتة ومحددة في الموسم الجديد 2019 / 2020 ، لوضع حداً للأزمات التي يواجهها مسئولو الجبلاية بسبب عدم انتظام مواعيد المسابقة.

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