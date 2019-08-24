الإسماعيلى يهزم إنبى 3 / 1 ودياً استعداداً للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإسماعيلي على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم بإستاد بتروسبورت، على هامش معسكر الدراويش بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.
بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل ضم محمد مجدى فى حراسة المرمى، فى الدفاع أسامة ابراهيم، محمدمجدى، باهر المحمدى، أحمد أيمن، فى الوسط محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم، فى الهجوم بينسون شيلونجو".
تقدم إنبى فى الشوط الأول عن طريق أحمد شكرى قبل أن يتعادل محمد الشامى فى بداية الشوط الثاني للإسماعيلى ثم تقدم بنسون شيلونجو بالهدف الثاني للدراويش قبل أن يعزز محمود دونجا انتصار الإسماعيلى بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها أحمد مدبولى بعد مراوغة دفاع الفريق البترولى الذى يعانى فى الوديات الأخيرة للفريق.
وشهد الشوط الأول تفوق فريق إنبى قبل أن يستعيد الإسماعيلى زمام السيطرة وبتفوق كبيرعلى الفريق البترولى وسط تالق أحمد مدبولى وشيلونجو ومحمد الشامى ودونجا ومعاناة خط دفاع إنبى الذى تراجع خلال اللقاء.
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