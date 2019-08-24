ديكاداها يهاجم الزمالك فى برج العرب بـ"كليان محمد وأتوش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكاداها عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : حسن ابراهيم علي. Advertisements خط الدفاع : ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي. خط الوسط: سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و رايموند مروجي محمد. خط الهجوم: كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش.

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