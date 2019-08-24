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ماتيب يتقدم لليفربول بهدف على أرسنال في الشوط الأول

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف على أرسنال ضمن مبارايات الجولة الثالثة من البريميرليج.

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ونجح ليفربول عن طريق مدافعه ماتيب في التقدم، ق 41، من خلال رأسية، بعد ركنية لعبها أرنولد من الجانب الأيمن استقبلها المدافع الكاميروني في شباك أرسنال.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من أدريان، ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، مانى، صلاح، فيرمينو.

وتكون تشكيل أرسنال من: لينو، ميتلاند نيلز، سوكراتيس، دافيد لويز، مونريال، تشاكا، جواندوزي، سيبايوس، ويلوك، أوباميانج، بيبي.

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