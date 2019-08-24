كريستال بالاس يقسو على مانشستر يونايتد ويهزمه بهدف قاتل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة قوية سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة الثالثة بالبريميرليج.
واستطاع كريستال بالاس أن يسجل هدف السبق عبر مهاجمه الغاني جوردان أيو من الهجمة الأولى للضيوف وعكس سير اللقاء تمامًا في الدقيقة 32.
في الشوط الثاني، تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، نفذها الإنجليزي ماركوس راشفورد بدلا من الفرنسي بول بوجبا، لكن المفاجأة كانت أنه أضاعها بعد أن سددها بالقائم الأيمن.
وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يهدر خلالها اليونايتد ركلة جزاء، بعد أن أضاع بوجبا ركلة في المباراة الماضية أمام وولفرهامبتون، ما عرضه لبعض التغريدات العنصرية.
وفي الدقيقة 89، سجل اللاعب الشاب دانييل جيمس هدف التعادل، لكن الضيوف عادوا وسجلوا هدف الفوز عبر الهولندي باتريك فان أنهولت في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 92.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد اليونايتد عند النقاط الـ4 التي حققها في الجولتين الماضيتين، في حين وصل كريستال بالاس إلى نقطته الرابعة.
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