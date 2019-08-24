بالفيديو.. يوفنتوس يفتتح الدوري الإيطالي بفوز صعب على بارما

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السبت 24 أغسطس 2019
حقق يوفنتوس، فوزا صعبا على مضيفه فريق بارما، بنتيجة 1 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء السبت على ملعب "اينيو تاردينى"، فى افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2019 – 2020. سجل قائد يوفنتوس جورجيو كيلينى أول أهداف فريقه والموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بعد مرور 21 دقيقة من زمن المباراة، بعد متابعته لتسديدة الظهير الإيسر البرازيلى أليكس ساندرو.
ومنعت تقنية الفيديو "فار"، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من تسجيل أول أهدافه فى الموسم الجديد، وثانى أهداف فريق السيدة العجوز، بداعى التسلل، لينتهى الشوط الأول بتقدم اليوفى 1 – 0.
استمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، ليحصد فريق السيدة العجوز، أول 3 نقاط فى الموسم الجديد من الكالتشيو.
جدير بالذكر أن اليوفى هو حامل لقب الدوري الإيطالي فى أخر 8 مواسم، كما يحمل الرقم القياسي.
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