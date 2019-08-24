صدمة في برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني غاب عن التدريب الأخير لبرشلونة ولم يتدرب مع المجموعة ، ولا يزال في عملية التعافي لذا من المؤكد غيابه عن التشكيل الأساسي لمباراة الفريق غدا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عن ميسي: " إذا لم يكن 100٪ فإننا لن نخاطر به".
وكان البرغوث الأرجنتينى قد تعرض للإصابة، خلال تدريبه الأول مع البارسا، بعد عودته من العطلة الصيفية، فى ساق قدمه اليمنى، وهو ما تسبب فى غيابه عن جولة الفريق التحضيرية فى الولايات المتحدة ومواجهة أتلتيك بلباو الأولى فى الليجا.
وبات من المنتظر أن يشارك فى ميسى فى مواجهة بيتيس المقبلة.
ويواصل نادي برشلونة استعداداته للجولة الثانية من الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس والمقرر إقامتها السبت المقبل، وسط عدد كبير من الغيابات فى خط الهجوم مثل لويس سواريز وعثمان ديمبلى.
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