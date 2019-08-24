الفار يحرم رونالدو من أول أهداف الموسم أمام باراما

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بخيبة أمل خلال مباراة السيدة العجوز أمام بارما، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وأحرز رونالدو هدفه الأول هذا الموسم مع يوفنتوس، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ليعزز تقدم البيانكونيري أمام بارما بالهدف الثاني، قبل أن يعود الحكم لخاصية تقنية الفيديو ويقرر إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل على كريستيانو. ويتقدم يوفنتوس حاليًا بهدف دون مقابل، أحرزه القائد جورجيو كيليني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء. يشار إلى أن الدون البرتغالي أنهى الموسم الماضي، في المركز الرابع بجدول ترتيب الهدفين، برصيد 21 هدفًا.
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