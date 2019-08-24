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تشيلسي يحقق فوزه الأول على حساب نورويتش

السبت 24 أغسطس 2019

كتب على احمد

حقق تشيلسي أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد، فرانك لامبارد، بالتغلب على مضيفه نورويتش سيتي (3-2)، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل ثلاثية تشيلسي، تامي أبراهام في الدقيقتين 3 و68، وماسون مونت في الدقيقة 17، بينما أحرز ثنائية نورويتش، تود كانتويل في الدقيقة 6، وتيمو بوكي في الدقيقة 30.

وبهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد نورويتش عند 3 نقاط في المركز الـ13.