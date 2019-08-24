- 1/2
- 2/2
Advertisements
تشيلسي يحقق فوزه الأول على حساب نورويتش
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
حقق تشيلسي أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد، فرانك لامبارد، بالتغلب على مضيفه نورويتش سيتي (3-2)، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية تشيلسي، تامي أبراهام في الدقيقتين 3 و68، وماسون مونت في الدقيقة 17، بينما أحرز ثنائية نورويتش، تود كانتويل في الدقيقة 6، وتيمو بوكي في الدقيقة 30.
وبهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد نورويتش عند 3 نقاط في المركز الـ13.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يحقق فوزه الأول على حساب نورويتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.