شكرا لقرائتكم الاهلي المصري يتخم شباك "إطلع برة" بتسعة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 24 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 24 أغسطس 2019 / 13:32

بلغ الأهلي المصري، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، الدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بإنهائه الدور التمهيدي بمهرجان تهديفي أمام ضيفه إطلع برة من جنوب السودان، باكتساحه 9-صفر في الإياب على ملعب لجيش في برج العرب.



وكان بطل المسابقة القارية ثمان مرات حسم أيضاً لقاء الذهاب برباعية نظيفة على الملعب ذاته بناء على رغبة الفريق الجنوب السوداني، بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

وتناوب على تسجيل أهداف بطل الدوري المصري كل من صلاح محسن (6 و40)، وحسين الشحات (19 و46 و61)، واحمد فتحي (45)، وحمدي فتحي (54 و67)، ومصطفى سليم (81 خطأ في مرمى فريقه).

ويلتقي الأهلي الذي حقق أكبر فوز له على الصعيد القاري، في دور الـ32 الفائز من مواجهة ميكيلي أنديرتا الإثيوبي وكانو سبورت الغيني الاستوائي (1-2 ذهابا).