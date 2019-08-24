الشرقية تتهيأ لاستقبال 3 أندية وبرشلونة يصل الثلاثاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تصل غدا إلى المنطقة الشرقية أندية نيويورك سيتي الأمريكي، وكيل الألماني، وسيدني الأسترالي، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، على أن يصل حامل اللقب برشلونة الإسباني صباح الثلاثاء وإلى جانبه فرق الزمالك المصري وفاردار المقدوني وتاوباتي البرازيلي والدحيل القطري، فيما وصلت بعثة الوحدة السعودي منذ الـ14 من أغسطس الحالي لإقامة معسكر إعدادي قبل البطولة.

فضائيات تنقل الحدث

ستكون القناة السعودية الرياضية الناقل الرسمي للبطولة، حيث ستنقل 16 مباراة خلال 5 أيام مصحوبة باستيديوهات تحليلية، كما اتفقت اللجنة المنظمة العليا على حقوق البث مع قناة أبوظبي الرياضية وقناة On sport المصرية وقناة البحرين. وسيتم أيضا بث المباريات كافة على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب، فيما اقتربت قناة برشلونة من نقل كل مباريات فريقها.

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الاتفاق والنهضة يحتضنان التدريبات

انتهت أعمال التطوير كافة في صالة الألعاب المغطاة بناديي الاتفاق والنهضة، حيث يحتضنان تدريبات الأندية العشرة المشاركة في البطولة، وتم فرش الصالتين بالكامل حسب اشتراطات الاتحاد الدولي بجانب تطوير مرافق الصالة وغرف ملابس اللاعبين.

أندية الشرقية تدعم البطولة جماهيريا

اتفقت أندية المنطقة الشرقية على دعم بطولة السوبر جلوب بالجماهير، وذلك في الاجتماع الذي جمع رؤساء وأمناء الأندية مع مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بالهيئة العامة للرياضة عبدالله الدايل، حيث ستوفر المواصلات للجماهير بعد أن أعلنت رابطة نادي الخليج عن دعمها لممثلي السعودية في البطولة، الوحدة ومضر.