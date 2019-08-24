الاتحاد يعرض سونوجو للبيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد نائب رئيس نادي الاتحاد المشرف على فريق كرة القدم أحمد كعكي أن فريقه يسير بخطوات متوازنة خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن استقر المدير الفني، التشيلي لويس سييرا على التشكيلة والأجانب السبعة الذين شاركوا في لقاء الرائد.
وأبان كعكي أن اللاعب الإيفواري سيكو سونوجو سيطرح عقده للاستثمار إما من خلال البيع أو الإعارة.
وعن مواجهة الهلال في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، قال «الفريق بدأ الاستعداد بشكل أكبر لهذا اللقاء المهم، فالبطولة الآسيوية أحد أهداف النادي للمرحلتين الحالية والمقبلة».
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