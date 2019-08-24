أبها يخطف هداف الأولى من ضمك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استغل نادي أبها تباطؤ نظيره ضمك في ضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صالح آل عباس ونجح في إتمام استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وكان المدير الفني لفريق النصر البرتغالي روي فيتوريا قرر الاستغناء عن اللاعب خلال الموسم الحالي، بعد فترة وجيزة قضاها معه في المعسكر الإعدادي الذي أقيم في البرتغال تحضيرا للموسم الحالي، كما رأى أنه من الضروري أن يشارك اللاعب في أي من الفرق لصعوبة ذلك في فريق النصر خلال الموسم الحالي بتواجد عدد من المهاجمين المميزين.

وانتقل العباس الفائز بلقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى إلى النصر بداية الصيف الحالي قادما من صفوف فريق نجران مقابل 5 ملايين ريال.

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وأعلن نادي أبها أمس رسميا توصله إلى اتفاق لضم آل عباس بعقد إعارة.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر «اتفقت إدارة نادي أبها مع إدارة نادي النصر على استعارة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم صالح آل عباس لموسم رياضي واحد».

وأوضح أبها أن مهاجمه الجديد سينضم إلى تدريبات الفريق بعد نهاية مباراة النصر أمام السد القطري المقررة الاثنين المقبل بمدينة الرياض في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

واستهل أبها مشواره في الموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأول بالخسارة 2-4 أمام الهلال.