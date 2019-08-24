شكرا لقرائتكم هل يُغلق الزمالك "حنفية" صفقات الصيف بعد تعيين ميتشو؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الزمالك غلق الباب أمام الصفقات الصيفية والإكتفاء بالأسماء التى ضمها مؤخرا، ووفقا لمصدر مسئول بالنادى الأبيض تم الاستقرار داخل إدارة الكرة بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى بالاكتفاء بالصفقات التى تم ضمها فى فترة الانتقالات الصيفية خلال الفترة الماضية على أن يتم عرض الأمر على الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق من أجل اعتماده بشكل رسمى بعدما أشاد المدرب الصربى بالقوام الحالى للأبيض بعد توليه القيادة الفنية للفريق منتصف الأسبوع الماضى بشكل رسمى.

وجاء قرار مسئولى الأبيض بغلق ملف الصفقات بشكل نهائى وستكون الحالة الوحيدة التى تغير من موقف مسئولى الأبيض هو طلب المدرب الصربى لاعب بعينه لضمه لصفوف الأبيض لكن هذا سيكون أمراً صعباً بعد قيد قائمة الفريق المشاركة فى النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا بعدما تعاقد الأبيض الصيف الجاري مع 9 لاعبين جدد هم:"محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور"، بجانب عودة الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض بعد نهاية إعارتهما لأبولون سميرنى اليونانى وطلائع الجيش على الترتيب.