شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفوز على إنبى 3-1 ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الإسماعيلي فى الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم باستاد بتروسبورت، على هامش معسكر الدراويش بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل ضم محمد مجدى فى حراسة المرمى، فى الدفاع أسامة ابراهيم، محمدمجدى، باهر المحمدى، أحمد أيمن، فى الوسط محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم، فى الهجوم بينسون شيلونجو".

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تقدم إنبى فى الشوط الأول عن طريق أحمد شكرى قبل أن يتعادل محمد الشامى فى بداية الشوط الثاني للإسماعيلى ثم تقدم بنسون شيلونجو بالهدف الثاني للدراويش قبل أن يعزز محمود دونجا انتصار الإسماعيلى بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها أحمد مدبولى بعد مراوغة دفاع الفريق البترولى الذى يعانى فى الوديات الأخيرة للفريق.

وشهد الشوط الأول تفوق فريق إنبى قبل أن يستعيد الإسماعيلى زمام السيطرة وبتفوق كبيرعلى الفريق البترولى وسط تالق أحمد مدبولى وشيلونجو ومحمد الشامى ودونجا ومعاناة خط دفاع إنبى الذى تراجع خلال اللقاء.