السباح محمد سامى يحصل على ميدالية فضية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل حقق السباح المصري محمد سامي ميدالية فضية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements وجاء سامي في الترتيب الثاني في سباق 100 متر ظهر بعدما حقق زمنا قدره 55 ثانية و2 جزء من الثانية. وذهبت الميدالية الذهبية في السباق لصالح الجزائري عبد الله عرجوني وحل السباح المصري عبد الرحمن حجازي سابعا في الترتيب بزمن قدره 58 ثانية و30 جزء من الثانية.

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