فريدة عثمان تضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل أضافت البطلة العالمية فريدة عثمان ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements وجاءت فريدة عثمان في الترتيب الثاني بسباق 50 متر حرة بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 25 ثانية و6 أجزاء من الثانية، وتفوقت في السباق الجنوب إفريقية إيرين جالاغير. وجاءت السباحة المصرية أمينة السبيلجي في المركز السادس بنفس السباق بزمن قدره 26 ثانية و90 جزء من الثانية.

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