السباح أحمد أكرم يضيف ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل أضاف السباح المصري العالمي أحمد أكرم ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب، بينما حقق مروان القماش الميدالية البرونزية. Advertisements وجاء أحمد أكرم في قمة ترتيب سباق 1500 متر حرة بعدما قطع السباق في من قدره 15 دقيقة و19 ثانية و49 جزء من الثانية. وجاء مروان القماش في الترتيب الثالث وحصد البرونزية بعدما قطع السباق في زمن قدره 15 دقيقة و32 ثانية و43 جزء من الثانية.

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