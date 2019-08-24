شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ لمجلس الأهلى لاختيار المدرب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى اجتماعاً مع أعضاء لجنة التخطيط غدا لبحث أخر تطورات ملف المدير الفني الجديد، فى الوقت الذي يعد الرباعي الإيطالي ماسيمو والذي سبق له الفوز بالدوري الروسي، والألماني روجر شميت المدير الفني السابق لبكين الصيني،والأسباني كيكي فلوريس والذي سبق له الفوز بالدوري بالدوري الأوربي مع اتليتكو مدريد،والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للعين الاماراتي والهلال السعودي، من أبرز المرشحين لتدريب الأهلى، ويأتى من بعدهم الثنائي البرازيلي أبل براجا والبرتغالى دوراتي.

وابتعد الثنائي الإيطالي لوتشانو سباليتي والهولندي تين كات عن تدريب الأهلى، بعد خلاف فى المفاوضات بين الطرفيين عقب استطلاع الإدارة الحمراء لرأيهما فى ملف تدريب الأهلى بداية من الموسم المقبل، ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي لخلافة لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.