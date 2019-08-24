شكرا لقرائتكم حضور جماهيري قليل بمدرجات برج العرب قبل مبارة الزمالك وديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد عدد قليل من مشجعى الزمالك على مدرجات برج العرب قبل ساعة ونصف من انطلاق مواجهة الفريق الأبيض مع ديكاداها الصومالى، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد.

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تُعد مباراة الزمالك اليوم، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض الذى تولى المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق يحيى الذى حل بديلاً لخالد جلال الذى رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، وتولى طارق يحيى قيادة الفريق الأبيض فى مباراة وحيدة بصفة مؤقتة وذلك أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة، لذا سيحرص ميتشو على تقديم بداية جيدة له مع الفريق.

وحصل الزمالك على موافقة بحضور 10 آلاف مُشجع للمباراة أمام ديكاداها إلا إن الأعداد فى المدرجات تشير إلى ضعف الإقبال حتى اللحظة الجارية.