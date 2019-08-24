شكرا لقرائتكم المصرية هانيا مورو تحصد ذهبية السباحة بدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضافت السباحة المصرية الشابة المتألقة هانيا مورو ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. Advertisements وحققت السباحة ذهبيتها الرابعة في الدورة بعد الفود بسباق 800 متر حرة بزمن قدره 8 دقائق و54 ثانية وجزء وحيد من الثانية. وسبق لهانيا مورو الفوز بذهبية 1500 متر حرة، و200 متر حرة، و400 متر حرة، قبل أن تحصد الذهبية الرابعة.

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